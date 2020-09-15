"Ньюкасл" намерен судиться с АПЛ

"Ньюкасл" готовит иск против английской Премьер-лиги из-за срыва сделки по продаже клуба.

Напомним, что АПЛ не позволила инвесторам из Саудовской Аравии купить "сорок" за 300 миллионов фунтов.

По информации The Guardian, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли нанял адвокатов, чтобы судиться с лигой.

Бизнесмен полагает, что клуб не удалось продать из-за ненадлежащих действий исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.

Не пропустите: "Ньюкасл" подписал нападающего сборной Шотландии. | http://soccernews.ru