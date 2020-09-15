"Ньюкасл" намерен судиться с АПЛ
"Ньюкасл" готовит иск против английской Премьер-лиги из-за срыва сделки по продаже клуба.
Напомним, что АПЛ не позволила инвесторам из Саудовской Аравии купить "сорок" за 300 миллионов фунтов.
По информации The Guardian, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли нанял адвокатов, чтобы судиться с лигой.
Бизнесмен полагает, что клуб не удалось продать из-за ненадлежащих действий исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.
Не пропустите: "Ньюкасл" подписал нападающего сборной Шотландии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дзюба вошёл в топ-3 бомбардиров "Зенита" в чемпионате России
-
17-летний Беллингем в дебютном матче за "Боруссию" установил клубный рекорд
-
"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Трабзонспора"
-
Геркус потроллил гендиректора "Локомотива" Кикнадзе после нулевой ничьей с "Ростовом"
-
"Ганновер" близок к подписанию российского защитника
-
1
"Рома" получила нового владельца-миллиардера без неудач в бизнесе! Теперь итальянский гранд заживет новой жизнью?
-
Лэмпард высказался о победе над "Брайтоном"
-
1
Дзюба вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
-
"Челси" стал третьим клубом, набравшим 2000 очков в АПЛ
-
"Химки" сыграют в матче Кубка России полурезервным составом
-
"Ньюкасл" намерен судиться с АПЛ
-
1
УЕФА презентовал официальный мяч Лиги Чемпионов 2020/21
-
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Арсеналом"
-
Главные новости дня: 14 сентября
-
Агент рассказал, почему не состоялся переход Тете в "Спартак"
-
Эдин Джеко близок к переходу в "Ювентус"
-
Агент Лаутаро высказался о возможном переходе игрока в Реал"
-
1
Луис Суарес может остаться в "Барселоне"
-
"Рома" согласовала трансфер Аркадиуша Милика
-
Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче "Ростов" - "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18