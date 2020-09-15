"Ньюкасл" намерен судиться с АПЛ

Теги аплньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" намерен судиться с АПЛ

"Ньюкасл" готовит иск против английской Премьер-лиги из-за срыва сделки по продаже клуба.

Напомним, что АПЛ не позволила инвесторам из Саудовской Аравии купить "сорок" за 300 миллионов фунтов.

По информации The Guardian, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли нанял адвокатов, чтобы судиться с лигой.

Бизнесмен полагает, что клуб не удалось продать из-за ненадлежащих действий исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.

Не пропустите: "Ньюкасл" подписал нападающего сборной Шотландии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" получила нового владельца-миллиардера без неудач в бизнесе! Теперь итальянский гранд заживет новой жизнью?

"Рома" получила нового владельца-миллиардера без неудач в бизнесе! Теперь итальянский гранд заживет новой жизнью?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов