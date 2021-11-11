"Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Манчестер Юнайтед"

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"Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Дина Хендерсона

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон стал трансферной целью "Ньюкасла", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 24-летний футболист готов к смене команды уже в январе, чтобы получать стабильную игровую практику.

Впрочем, "красные дьяволы" вряд ли отпустят своего воспитанника посреди сезона.

В нынешней кампании вратарь сыграл за "МЮ" только 1 матч, в котором пропустил 1 гол.

Рыночная стоимость Хендерсона оценивается в 22 миллиона евро.

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