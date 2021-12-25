"Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Реала"

Фото инстаграм Андрея Лунина

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил предложение от клуба АПЛ, утверждает El Nacional.

По информации источника, заполучить украинского стража ворот хочет "Ньюкасл".

Есть вероятность, что трансфер состоится уже в январе. Сумма потенциальной сделки оценивается в 10 миллионов евро.

За основную команду "Реала" Лунин провёл всего 1 матч. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года.

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