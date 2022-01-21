"Ньюкасл" нашёл усиление атаки в "Аталанте"

Фото твиттер "Аталанты"

"Ньюкасл" рассчитывает во время зимнего трансферного окна подписать нападающего "Аталанты" Дувана Сапату.

По информации журналиста Николо Скиры, "сороки" готовы арендовать колумбийца с обязательством выкупа за 40 миллионов евро.

Однако бергамский клуб хочет продать 30-летнего форварда в январе и получить деньги сразу.

В текущем сезоне Сапата сыграл за "Аталанту" 22 матча, забил 12 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.

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