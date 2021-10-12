"Ньюкасл" не делал предложений по Коутиньо

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"Ньюкасл" не делал предложений по КоутиньоФото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Барселоны" Фелиппе Коутиньо не интересен "Ньюкаслу", который недавно приобрели саудовцы.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, ни Коутиньо, ни "Барселона" не получали никаких предложений от английского клуба.

Ранее сообщалось, что "Ньюкаслу" интересен защитник каталонского клуба Клеман Лангле.

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