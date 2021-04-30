"Ньюкасл" не хочет продавать Сен-Максимена
Фото: Твиттер @NUFC
Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс заявил, что "сороки" не собираются продавать форварда Аллана Сен-Максимена по окончании сезона.
"Продажа лучших игроков команды — последнее, на что мы пойдем. Нет ничего неожиданного в том, что им интересуются, с одного взгляда понятно, что это одаренный и талантливый футболист", — приводит Chronicle Live слова Брюса.
В текущем сезоне французский нападающий выходил на поле в составе "Ньюкасла" в 21 встрече во всех соревнованиях. В его активе 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 28 миллионов евро.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18