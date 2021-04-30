"Ньюкасл" не хочет продавать Сен-Максимена

Теги аллан сен-максименньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" не хочет продавать Сен-МаксименаФото: Твиттер @NUFC 
Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс заявил, что "сороки" не собираются продавать форварда Аллана Сен-Максимена по окончании сезона.

"Продажа лучших игроков команды — последнее, на что мы пойдем. Нет ничего неожиданного в том, что им интересуются, с одного взгляда понятно, что это одаренный и талантливый футболист", — приводит Chronicle Live слова Брюса.

В текущем сезоне французский нападающий выходил на поле в составе "Ньюкасла" в 21 встрече во всех соревнованиях. В его активе 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

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