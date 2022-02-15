"Ньюкасл" не оставил идею подписать Диего Карлоса

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"Ньюкасл" не оставил идею подписать Диего Карлоса

Фото: инстаграм Карлоса\Автор неизвестен

Будущее бразильского защитника "Севильи" Диего Карлоса остается неопределенным.

Как сообщает издание Marca, "Ньюкасл" не оставил идею трансфера 28-летнего защитника и перенес возможное подписание на летнее трансферное окно.

По информации источника, английский клуб очень серьезно настроен в этой ситуации и приложит усилия ради этого трансфера.

Напомним, что в январское трансферное окно "сороки" уже делали "Севилье" предложение о трансфере бразильца, однако получил отказ.

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