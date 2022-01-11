"Ньюкасл" не предлагал "Зениту" 6 миллионов евро за Азмуна

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"Ньюкасл" не предлагал "Зениту" 6 миллионов евро за Азмуна

Фото инстаграм Сердара Азмуна

"Ньюкасл" проявляет интерес к форварду "Зенита" Сердару Азмуну, однако это не приоритетный вариант усиления атаки.

По информации Sport24, "сороки", вероятно, попытаются подписать иранца только в том случае, если сорвутся переходы других потенциальных новичков.

Кроме того, источник опроверг данные о 6-миллионном предложении "Ньюкасла" по 27-летнему форварду. Сообщается, что в клубе АПЛ считают такую цену слишком высокой за игрока, который через полгода станет свободным агентом.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Зенит" назвал "Ювентусу" стоимость Азмуна. | http://soccernews.ru
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