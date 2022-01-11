"Ньюкасл" не предлагал "Зениту" 6 миллионов евро за Азмуна
"Ньюкасл" проявляет интерес к форварду "Зенита" Сердару Азмуну, однако это не приоритетный вариант усиления атаки.
По информации Sport24, "сороки", вероятно, попытаются подписать иранца только в том случае, если сорвутся переходы других потенциальных новичков.
Кроме того, источник опроверг данные о 6-миллионном предложении "Ньюкасла" по 27-летнему форварду. Сообщается, что в клубе АПЛ считают такую цену слишком высокой за игрока, который через полгода станет свободным агентом.
В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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|27
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|Челси
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|Арсенал Лондон
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