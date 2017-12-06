"Ньюкасл" не собирается покупать Касильяса

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"Ньюкасл" не собирается покупать Касильяса

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс не перейдет в "Ньюкасл", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб не заинтересован в приобретении испанского голкипера, так как не считает его способным усилить команду.

В этом сезоне 36-летний Касильяс провел за "Порту" 11 матчей и пропустил 8 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

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