"Ньюкасл" не выиграл ни одного матча в текущем сезоне АПЛ

Сегодня "Ньюкасл" сыграл вничью с "Саутгемптоном" (0:0).

Как сообщает Opta, "сороки" впервые за 120 лет не смогли одержать ни одной победы в первых 10 турах АПЛ.

На данный момент "Ньюкасл" с тремя очками занимает 19-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.

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