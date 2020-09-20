"Ньюкасл" неожиданно опозорился дома в матче с "Брайтоном"

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл Юнайтед" на своем поле проиграл "Брайтону" со счетом 0:3. Победу "чайкам" принес дубль Ниля Мопе и гол Аарона Коннолли.

Благодаря победе "Брайтон" поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. "Ньюкасл" опустился на 11-ю позицию.

"Ньюкасл" – "Брайтон" - 0:3 (0:2)

Голы: Мопе, 4 (с пенальти) - 0:1, Мопе, 7 - 0:2, Коннолли, 83 - 0:3

"Ньюкасл": Дарлоу, Льюис, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Шелви (Жоэлинтон, 72), Хендрик, Сен-Максимен (Фрэйзер, 33), Хэйден, Кэрролл (Альмирон, 46), Уилсон.

"Брайтон": Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти (Берн, 58), Марч (Лаллана, 78), Биссума, Альсате, Троссард, Мопе, Коннолли.

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