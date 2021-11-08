"Ньюкасл" объявил о назначении нового главного тренера
Новым главным тренером "Ньюкасла" назначен Эдди Хау, сообщается на официальном сайте клуба.
Специалист подписал с клубом контракт до лета 2024 года. На этом посту Хау сменил Стива Брюса, который был уволен.
После 11 туров "Ньюкасл" с пятью очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В нынешнем сезоне клуб не одержал ни одной победы в чемпионате Англии.
43-летний Хау ранее тренировал "Борнмут", "Бернли" и вновь "Борнмут".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18