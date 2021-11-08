"Ньюкасл" объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером "Ньюкасла" назначен Эдди Хау, сообщается на официальном сайте клуба.

Специалист подписал с клубом контракт до лета 2024 года. На этом посту Хау сменил Стива Брюса, который был уволен.

После 11 туров "Ньюкасл" с пятью очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В нынешнем сезоне клуб не одержал ни одной победы в чемпионате Англии.

43-летний Хау ранее тренировал "Борнмут", "Бернли" и вновь "Борнмут".

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