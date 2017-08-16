"Ньюкасл" объявил о переходе Хоселу

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"Ньюкасл" объявил о переходе Хоселу
Испанский нападающий "Сток Сити" Хоселу перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "сороками" контракт до лета 2020 года.

27-летний Хоселу выступал за "Сток Сити" с 2015 года, провел за клуб 27 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Депортиво". Ранее играл за "Сельту", "Реал", "Хоффенхайм", "Айнтрахт" и "Ганновер". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Испании и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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