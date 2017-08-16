"Ньюкасл" объявил о переходе Хоселу
Испанский нападающий "Сток Сити" Хоселу перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "сороками" контракт до лета 2020 года.
27-летний Хоселу выступал за "Сток Сити" с 2015 года, провел за клуб 27 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Депортиво". Ранее играл за "Сельту", "Реал", "Хоффенхайм", "Айнтрахт" и "Ганновер". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Испании и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.
Не пропустите: Хесе перешел в "Сток Сити". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Звездаши" как раздражитель для "быков": в гости к "Краснодару" едет "Црвена Звезда"
-
Борьба за Лигу Европы: БАТЭ принимает "Александрию"
-
Экзотический выезд на родину Роналду: киевское "Динамо" отправляется на матч с "Маритиму"
-
Переиграв "Барселону" и дома, "Реал" завоевал Суперкубок Испании
-
Два гола и два удаления: "Наполи" обыгрывает "Ниццу" на "Сан-Паоло"
Лента новостей
-
"Сампдория" согласовала трансфер Вьетто
-
"Алавес" интересуется нападающим "Рубина"
-
Представители Дракслера предложили услуги своего клиента "Барселоне"
-
"Зенит" готовит предложение по полузащитнику "Сассуоло"
-
Ключевой форвард "Халла" может пропустить остаток сезона
-
Официально: Паулиньо продолжит карьеру в "Барселоне"
-
"Зенит" заинтересовался очередным аргентинцем
-
Альба: "Реал" был лучше в обоих матчах"
-
Лапорта обещает подписать "Барселоне" четырех игроков с мировым именем
-
Президент "Тоттенхэма": "Деле Алли не может быть продан даже за 160 миллионов евро"
-
Каррера опроверг информацию о своем конфликте с руководством "Спартака"
-
"Боруссия" опровергла скорое подписание "Барселоной" Дембеле
-
"Челси" и "Атлетико" близки к достижению компромисса по трансферу Косты
-
Три года назад Бартомеу отказался приобретать Асенсио за 4,5 миллионов евро
-
Каррера: "Необходимости в серьезном изменении состава нет"
-
Месси выступил против ухода Серхи Роберто
-
Виктор Вальдес решил завершить карьеру
-
"Барселона", вероятнее всего, потеряла двух ключевых игроков на матч с "Бетисом"
-
Самедов: "После игры с ЦСКА состоялся командный разговор"
-
ПСЖ провел переговоры с "Монако" по Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0