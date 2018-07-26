"Ньюкасл" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"

Швейцарский защитник "Депортиво" Фабиан Шер перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что зимой футболистом интересовался "Спартак".

26-летний Шер выступал за "Депортиво" с 2017 года, провел за клуб 27 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Виль", "Базель" и "Хоффенхайм". За сборную Швейцарии сыграл 42 матча и забил 7 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

Не пропустите: "Челси" может потратить 100 миллионов евро на нового хавбека. | http://soccernews.ru