"Ньюкасл" объявил о продлении контракта с голкипером Дубравкой

Теги ньюкасл юнайтедмартин дубравка

"Ньюкасл" объявил о продлении контракта с голкипером Дубравкой

Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка продлил контракт с клубом до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

30-летний футболист перешел в английский клуб зимой 2017 года из "Спарты".

В этом сезоне голкипер участвовал в 9 матчах, 3 из которых провел всухую.

"Ньюкасл" после 9 туров АПЛ занимает 18 место в турнирной таблице, набрав лишь 8 баллов.

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