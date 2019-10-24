"Ньюкасл" объявил о продлении контракта с голкипером Дубравкой

Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка продлил контракт с клубом до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

30-летний футболист перешел в английский клуб зимой 2017 года из "Спарты".

✍ Newcastle United are delighted to announce that goalkeeper Martin Dúbravka has signed a new six-year contract at St. James' Park.



Full story: https://t.co/lGDrCUgJx7 #NUFC pic.twitter.com/HjXW13DI6T — Newcastle United FC (@NUFC) 24 октября 2019 г.

В этом сезоне голкипер участвовал в 9 матчах, 3 из которых провел всухую.

"Ньюкасл" после 9 туров АПЛ занимает 18 место в турнирной таблице, набрав лишь 8 баллов.

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