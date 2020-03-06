"Ньюкасл" объявил о продлении контрактов с двумя полузащитниками

Теги ньюкасл юнайтедджоньо шелвимэтт ритчи

"Ньюкасл" объявил о продлении контрактов с двумя полузащитниками

Хавбеки "Ньюкасла" Джоньо Шелви и Мэтт Ритчи заключили новые контракты с клубом.

Предыдущие договоры игроков с "сороками" истекали по окончании сезона, новые - рассчитаны до лета 2023 года.

28-летний Шелви защищает цвета "Ньюкасла" с января 2016 года, сыграл 130 матчей, забил 13 мячей и сделал 19 ассистов.

30-летний Ритчи выступает за клуб с июля 2016 года, провёл 139 игр, отличился 22 голами и 26 результативными передачами.

Не пропустите: Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии: "Челси" сыграет с "Лестером" и другие пары. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном

Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов