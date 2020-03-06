"Ньюкасл" объявил о продлении контрактов с двумя полузащитниками

Хавбеки "Ньюкасла" Джоньо Шелви и Мэтт Ритчи заключили новые контракты с клубом.

Предыдущие договоры игроков с "сороками" истекали по окончании сезона, новые - рассчитаны до лета 2023 года.

28-летний Шелви защищает цвета "Ньюкасла" с января 2016 года, сыграл 130 матчей, забил 13 мячей и сделал 19 ассистов.

30-летний Ритчи выступает за клуб с июля 2016 года, провёл 139 игр, отличился 22 голами и 26 результативными передачами.

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