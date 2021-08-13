"Ньюкасл" объявил о выкупе хавбека "Арсенала"

Фото твиттер "Ньюкасла"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Джо Уиллок стал полноценным игроком "Ньюкасла".

"Сороки" выкупили 21-летнего футболиста после аренды во второй половине прошлого сезона.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.

Уиллок является воспитанником "Арсенала", за основную команду сыграл 78 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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