"Ньюкасл" обыграл "Бернли" в матче 28-го тура АПЛ

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"Ньюкасл" обыграл "Бернли" в матче 28-го тура АПЛ

"Ньюкасл" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии обыграл "Бернли".

Голами отличились Фабиан Шер и Шон Лонгстафф.

"Ньюкасл" - "Бернли" - 2:0 (2:0)

Голы: Шер, 24 - 1:0, Лонгстафф, 38 - 2:0. 

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Шер, Манкильо, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден, Альмирон (Дамметт, 80), Лонгстафф (Диаме, 85), Рондон, Перес (Хоселу, 87).

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Хендрик, Макнейл (Брэйди, 46), Вуд (Выдра, 83), Гвюдмундссон, Барнс (Крауч, 71).

 "Ньюкасл", имея в активе 31 балл, занимает 13 место турнирной таблицы АПЛ. "Бернли" с 30 очками расположился на 15 строчке.  

А еще:  "Эвертон" обыграл "Кардифф", а "Хаддерсфилд" поборол "Вулверхэмптон"| http://soccernews.ru

 

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