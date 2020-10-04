"Ньюкасл" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

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"Ньюкасл" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

В рамках 4-го тура АПЛ "Ньюкасл" оказался сильнее "Бернли".

Благодаря победе "сороки" поднялись на шестое место, а "Бернли" остался на предпоследнем.

"Ньюкасл" - "Бернли" 3:1

Голы: Сен-Максимен, 14 - 1:0, Вествуд, 61 - 1:1, Уилсон, 65 - 2:1, Уилсон (пен), 77 - 3:1

"Ньюкасл": Дарлоу, Льюис, Крафт, Шер (Манкильо, 55), Фернандес, Хендрик, Шелви, Хэйден, Сен-Максимен (Фрэйзер, 73), Жоэлинтон (Лонгстафф, 90), Уилсон.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Лонг, Браунхилл, Вествуд, Стивенс (Гудмундссон, 68), Макнил, Вуд, Барнс (Выдра, 77).

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