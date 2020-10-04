"Ньюкасл" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
В рамках 4-го тура АПЛ "Ньюкасл" оказался сильнее "Бернли".
Благодаря победе "сороки" поднялись на шестое место, а "Бернли" остался на предпоследнем.
"Ньюкасл" - "Бернли" 3:1
Голы: Сен-Максимен, 14 - 1:0, Вествуд, 61 - 1:1, Уилсон, 65 - 2:1, Уилсон (пен), 77 - 3:1
"Ньюкасл": Дарлоу, Льюис, Крафт, Шер (Манкильо, 55), Фернандес, Хендрик, Шелви, Хэйден, Сен-Максимен (Фрэйзер, 73), Жоэлинтон (Лонгстафф, 90), Уилсон.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Лонг, Браунхилл, Вествуд, Стивенс (Гудмундссон, 68), Макнил, Вуд, Барнс (Выдра, 77).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18