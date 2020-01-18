"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте

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"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте

"Ньюкасл" обыграл "Челси", забив на последних минутах матча 23-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч забил Исаак Хэйден на четвертой добавленной минуте

"Ньюкасл" - "Челси" - 1:0 (0:0)

Гол: Хэйден, 90+4.

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс (Ритчи, 12), Крафт (Ш.Лонгстафф, 71), Ласкеллес, Шелви (М.Лонгстафф, 85), Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс (Эмерсон, 75), Жоржинью, Канте, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80), Хадсон-Одои.

"Челси" с 39 баллами занимает 4 место в турнирной таблице. "Ньюкасл" располагается на 12 позиции.

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