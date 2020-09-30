"Ньюкасл" обыграл "Ньюпорт" в матче 1/8 финала Кубка Англии

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"Ньюкасл" обыграл "Ньюпорт" в матче 1/8 финала Кубка Англии

"Ньюкасл" обыграл "Ньюпорт" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Команда обыграла соперника в серии пенальти (5:4).

"Ньюпорт" - "Ньюкасл" - 1:1 (1:0). Пенальти - 4:5

Голы: Абрахамс, 5 - 1:0, Шелви, 87 - 1:1.

"Ньюкасл": Гиллеспи, Фернандес, Крафт (Шер, 72), Манкильо, Льюис, Шелви, Альмирон (Уилсон, 62), Лонгстафф, Кэрролл (Жоэлинтон, 62), Мерфи, Фрэйзер.

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