"Ньюкасл" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ
В матче 15-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на выезде обыграл"Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. Победу "сорокам" принесли голы Аллана Сен-Максимена и Джонджо Шелви.
Благодаря победе "Ньюкасл" поднялся на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" остался на 9-й позиции.
"Шеффилд Юнайтед" – "Ньюкасл"- 0:2 (0:1)
Голы: Сен-Максимен, 15 - 0:1, Шелви, 70 - 0:2
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Стивенс, Норвуд (Макголдрик, 72), Флек, Ландстрем, Башем (Фримэн, 75), Шарп (Муссе, 63), Макберни.
"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс, Кларк, Манкильо, Дамметт, Шелви, Сен-Максимен, Хэйден, Альмирон, Фернандес, Кэрролл (Жоэлинтон, 72).
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|Команда
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|15
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|15
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|Кристал Пэлас
|15
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|Тоттенхэм
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|20
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|Шеффилд Юнайтед
|15
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|Арсенал Лондон
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|Ньюкасл Юнайтед
|15
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|Бернли
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|15
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|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|15
|Астон Вилла
|15
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|Брайтон & Хоув Альбион
|14
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|Саутгемптон
|15
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|Эвертон
|15
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