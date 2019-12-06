"Ньюкасл" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на выезде обыграл"Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. Победу "сорокам" принесли голы Аллана Сен-Максимена и Джонджо Шелви.

Благодаря победе "Ньюкасл" поднялся на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" остался на 9-й позиции.

"Шеффилд Юнайтед" – "Ньюкасл"- 0:2 (0:1)

Голы: Сен-Максимен, 15 - 0:1, Шелви, 70 - 0:2

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Стивенс, Норвуд (Макголдрик, 72), Флек, Ландстрем, Башем (Фримэн, 75), Шарп (Муссе, 63), Макберни.

"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс, Кларк, Манкильо, Дамметт, Шелви, Сен-Максимен, Хэйден, Альмирон, Фернандес, Кэрролл (Жоэлинтон, 72).

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