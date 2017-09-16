"Ньюкасл" обыграл "Сток Сити", "Хаддерсфилд" и "Лестер" разошлись миром

Завершились три матча 5-го тура чемпионата Англии. "Ньюкасл" дома был сильнее "Сток Сити", "Хаддерсфилд" сыграл вничью с "Лестером", "Вест Бромвич" и "Вест Хэм" голов не забили.

"Ньюкасл" - "Сток Сити" - 2:1 (1:0)

Голы: Атсу, 19 - 1:0, Шакири, 57 - 1:1, Ласселс, 68 - 2:1

"Ньюкасл": Эллиот, Мбемба, Кларк, Йедлин, Ласселс, Ритчи, Мерино, Хэйден (Шелви, 69), Атсу, Перес (Диаме, 86), Хоселу (Гэйл, 78).

"Сток Сити": Батленд, Мартинс Инди, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен (Крауч, 84), Шакири, Шупо-Мотинг, Хесе (Собхи, 62), Диуф.

"Хаддерсфилд" – "Лестер" - 1:1 (0:0)

Голы: Депуатр, 46 - 1:0, Варди, 50 (с пенальти) - 1:1

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Инс, Муй, Сабири (Хогг, 82), Уильямс, Качунга (Кванер, 74), Депуатр.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез, Кинг, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 65), Ихеаначо (Окадзаки, 69), Варди (Слимани, 82).

"Вест Бромвич" - "Вест Хэм" - 0:0

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс (Ньом, 85), Эванс, Доусон, Бэрри, Крыховяк, Филлипс (Макклейн, 76), Моррисон, Брант (Робсон-Кану, 72), Родригес.

"Вест Хэм": Харт, Рид, Фонте, Крессуэлл, Коллинз (Арнаутович, 58), Обианг, Куяте, Антонио, Сабалета, Эрнандес (Айю, 76), Кэрролл (Сако, 82).

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