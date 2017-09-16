"Ньюкасл" обыграл "Сток Сити", "Хаддерсфилд" и "Лестер" разошлись миром
Завершились три матча 5-го тура чемпионата Англии. "Ньюкасл" дома был сильнее "Сток Сити", "Хаддерсфилд" сыграл вничью с "Лестером", "Вест Бромвич" и "Вест Хэм" голов не забили.
"Ньюкасл" - "Сток Сити" - 2:1 (1:0)
Голы: Атсу, 19 - 1:0, Шакири, 57 - 1:1, Ласселс, 68 - 2:1
"Ньюкасл": Эллиот, Мбемба, Кларк, Йедлин, Ласселс, Ритчи, Мерино, Хэйден (Шелви, 69), Атсу, Перес (Диаме, 86), Хоселу (Гэйл, 78).
"Сток Сити": Батленд, Мартинс Инди, Виммер, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен (Крауч, 84), Шакири, Шупо-Мотинг, Хесе (Собхи, 62), Диуф.
"Хаддерсфилд" – "Лестер" - 1:1 (0:0)
Голы: Депуатр, 46 - 1:0, Варди, 50 (с пенальти) - 1:1
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Инс, Муй, Сабири (Хогг, 82), Уильямс, Качунга (Кванер, 74), Депуатр.
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез, Кинг, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 65), Ихеаначо (Окадзаки, 69), Варди (Слимани, 82).
"Вест Бромвич" - "Вест Хэм" - 0:0
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс (Ньом, 85), Эванс, Доусон, Бэрри, Крыховяк, Филлипс (Макклейн, 76), Моррисон, Брант (Робсон-Кану, 72), Родригес.
"Вест Хэм": Харт, Рид, Фонте, Крессуэлл, Коллинз (Арнаутович, 58), Обианг, Куяте, Антонио, Сабалета, Эрнандес (Айю, 76), Кэрролл (Сако, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|4
|6
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0