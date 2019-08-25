"Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" в матче 3-го тура АПЛ

"Ньюкасл" в гостевом матче 3-го тура АПЛ обыграл "Тоттенхэм".

Единственный гол забил Жоэлинтон.

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 0:1 (0:1)

Гол: Жоэлинтон, 27 - 0:1

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэйвис, 88), Санчес, Уокер-Питерс (Эриксен, 62), Сиссоко, Уинкс, Сон Хын Мин, Ламела (Ло Сельсо, 62), Лукас Моура, Кейн.

"Ньюкасл": Дубравка, Шер, Крафт, Дамметт, Ласкеллес (Фернандес, 82), Ритчи, Хэйден, Альмирон, Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу, 17), Жоэлинтон (Муто, 88).

"Тоттенхэм" располагается на 7 месте в турнирной таблице АПЛ, "Ньюкасл" занимает 19 место.

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