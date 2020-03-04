"Ньюкасл" обыграл "Вес Бромвич" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

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"Ньюкасл" обыграл "Вес Бромвич" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Ньюкасл" обыграл в гостях "Вес Бромвич" в 1/8 финала Кубка Англии.

В составе победителей голом отметился Мигель Альмирон, оформивший дубль и Валентино Лазаро.

"Вест Бромвич" - "Ньюкасл" - 2:3 (0:1)

Голы: Альмирон 33 - 0:1, Альмирон 45+1 - 0:2, Лазаро 47 - 0:3, Филлипс 74 - 1:3, Зохоре 90+3 - 2:3.

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