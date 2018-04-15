"Ньюкасл" одержал победу над "Арсеналом"

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"Ньюкасл" одержал победу над "Арсеналом"

В рамках 34-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл "Ньюкаслу".

"Ньюкасл" – "Арсенал" 2:1

Голы: Ляказетт, 14 - 0:1, Перес, 29 - 1:1, Ритчи, 68 - 2:1

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди, Ритчи (Мерфи, 86), Диаме, Шелви, Йедлин, Перес (Хоселу, 79), Гэйл (Слимани, 63).

"Арсенал": Чех, Мустафи, Монреаль, Чемберс (Мэйтленд-Найлз, 78), Холдинг, Ивоби (Нкетиа, 86), Джака, Эль-Ненни, Уиллок (Уэлбек, 68), Обамеянг, Ляказетт.

Предупреждение: Слимани (90). | http://soccernews.ru

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