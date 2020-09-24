"Ньюкасл" одержал самую крупную гостевую победу в своей истории

"Ньюкасл" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Моркэмба" переписал собственную историю.

Как сообщает Opta, победа со счётом 7:0 - это рекордный показатель для "сорок" в выездных играх.

Стоит отметить, что в декабре "Ньюкаслу" исполнится 128 лет.

В АПЛ команда набрала 3 очка в двух стартовых турах.

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