"Ньюкасл" одержал третью победу подряд

Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на выезде победил "Саутгемптон" со счетом 2:1. Для "сорок" победа стала третьей подряд.

Победу гостям принесли голы Криса Вуда и Бруно Гимараэса. В составе хозяев отличился Стюарт Армстронг.

"Ньюкасл", набрав 31 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" с 35 очками опустился на 10-ю позицию.

"Саутгемптон" – "Ньюкасл" - 1:2 (1:1)

Голы: Армстронг, 25 - 1:0, Вуд, 32 - 1:1, Бруно Гимараэс, 52 - 1:2

"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг, Эльюнусси (Дженепо, 85), Ромеу (Лонг, 79), Уорд-Проуз, Адамс, Броя (Армстронг, 73).

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Бруно Гимараэс (Лонгстафф, 67), Уиллок, Фрэйзер (Альмирон, 85), Мерфи, Вуд.

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