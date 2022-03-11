"Ньюкасл" одержал третью победу подряд
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на выезде победил "Саутгемптон" со счетом 2:1. Для "сорок" победа стала третьей подряд.
Победу гостям принесли голы Криса Вуда и Бруно Гимараэса. В составе хозяев отличился Стюарт Армстронг.
"Ньюкасл", набрав 31 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" с 35 очками опустился на 10-ю позицию.
"Саутгемптон" – "Ньюкасл" - 1:2 (1:1)
Голы: Армстронг, 25 - 1:0, Вуд, 32 - 1:1, Бруно Гимараэс, 52 - 1:2
"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг, Эльюнусси (Дженепо, 85), Ромеу (Лонг, 79), Уорд-Проуз, Адамс, Броя (Армстронг, 73).
"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Бруно Гимараэс (Лонгстафф, 67), Уиллок, Фрэйзер (Альмирон, 85), Мерфи, Вуд.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18