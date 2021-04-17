"Ньюкасл" одолел "Вест Хэм"
Фото Goal
В рамках 32-го тура АПЛ "Вест Хэм" потерпел гостевое поражение от "Ньюкасла" со счётом 2:3.
"Молотобойцам" пришлось больше тайма играть вдесятером, что привело к потере важных очков в борьбе за место в топ-4 лиги.
Отметим, что очередной гол забил Джесси Лингард, поразивший ворота "сорок" с пенальти.
"Ньюкасл" – "Вест Хэм" - 3:2
Голы: 1:0 – 36, автогол Диоп, 2:0 – 41 Жоэлинтон, 2:1 – 73 Диоп, 2:2 – 80, пенальти Лингард, 3:2 – 82 Уиллок.
"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Кларк, Ритчи, Альмирон, Мерфи, Шелви, Лонгстафф (Уиллок, 81), Сен-Максимен (Уилсон, 64), Жоэлинтон (Кэрролл, 90).
"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Джонсон (Фредерикс, 90), Лингард (Лансини, 87), Соучек, Форнальс, Нобл (Бенрахма, 75), Боуэн, Диоп.
Удаление: Доусон (36).
Не пропустите: "Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Локомотив" крупно обыграл "Ростов", победив в девятом матче подряд
-
"Динамо" разгромило "Ротор" в 26-м туре РПЛ
-
Агуэро огласил "Барселоне" требования по зарплате
-
Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
Лента новостей
-
"Марсель" добыл домашнюю волевую победу над "Лорьяном"
-
Флик объявил о желании покинуть "Баварию"
-
Николич прокомментировал разгромную победу "Локомотива" над "Ростовом"
-
"Ливерпуль" показал, как ван Дейк восстанавливается после травмы
-
Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме
-
"Бавария" сильнее "Вольфсбурга" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Локомотив" крупно обыграл "Ростов", победив в девятом матче подряд
-
"Динамо" разгромило "Ротор" в 26-м туре РПЛ
-
Стали известны сроки восстановления Глушакова
-
"Удинезе" и "Сампдория" добились побед в 31-м туре Серии А
-
Орлов заявил, что не болеет за "Зенит"
-
Тренер "Динамо" Шварц озвучил диагноз травмированного Лесового
-
"Ахмат" повторил антирекорд чемпионата России по незабитым пенальти
-
"Норвич" вернулся в АПЛ спустя год после вылета
-
"Шахтёр" интересуется вингером "Гремио"
-
"Ньюкасл" одолел "Вест Хэм"
-
"Ахмат" уверенно разобрался с "Химками"
-
Агуэро огласил "Барселоне" требования по зарплате
-
"Ренн" разгромил "Анжер" в 33-м туре Лиги 1
-
Жиго назвал лучших центральных защитников
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18