"Ньюкасл" одолел "Вест Хэм"

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В рамках 32-го тура АПЛ "Вест Хэм" потерпел гостевое поражение от "Ньюкасла" со счётом 2:3.

"Молотобойцам" пришлось больше тайма играть вдесятером, что привело к потере важных очков в борьбе за место в топ-4 лиги.

Отметим, что очередной гол забил Джесси Лингард, поразивший ворота "сорок" с пенальти.

"Ньюкасл" – "Вест Хэм" - 3:2

Голы: 1:0 – 36, автогол Диоп, 2:0 – 41 Жоэлинтон, 2:1 – 73 Диоп, 2:2 – 80, пенальти Лингард, 3:2 – 82 Уиллок.

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Кларк, Ритчи, Альмирон, Мерфи, Шелви, Лонгстафф (Уиллок, 81), Сен-Максимен (Уилсон, 64), Жоэлинтон (Кэрролл, 90).

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Джонсон (Фредерикс, 90), Лингард (Лансини, 87), Соучек, Форнальс, Нобл (Бенрахма, 75), Боуэн, Диоп.

Удаление: Доусон (36).

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