"Ньюкасл" определил две трансферные цели на январь
Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен
"Ньюкасл" планирует купить двух футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, "сороки" нацелились на защитника "Бернли" Джеймса Тарковски и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
Напомним, что несколько дней назад "Ньюкасл" купили богатейшие инвесторы из Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне 28-летний Тарковски провел восемь матчей и забил один гол. На счету 28-летнего Лингарда два забитых мяча и один голевой пас в шести поединках.
Не пропустите: "Ньюкасл" нацелился на форварда ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Андронов громко отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером "Локомотива"
-
"Химки" упустили победу над тульским "Арсеналом"
-
"Ньюкасл" определил две трансферные цели на январь
-
"Барселона" намерена избавиться от двух защитников
-
Италия стала бронзовым призером Лиги наций
-
1
Верратти назвал лучшего футболиста в мире
-
3
Тебас ответил на обвинения в уходе Месси из "Барселоны"
-
Неймар предположил, какой чемпионат мира станет для него последним
-
Гнабри поделился мнением о потенциале сборной Германии
-
В "Фиорентине" прокомментировал слухи об интересе к Ларссону
-
Камавинга вернулся в расположение "Реала" из-за травмы
-
Дрогба защитил Мбаппе от критики
-
Руй Кошта стал президентом "Бенфики"
-
Это'О высказался об "Эль Класико"
-
Наставник "Фиорентины" высказался о расизме в адрес Кулибали
-
"Боруссия" определилась с заменой Холанду
-
"Боруссия" определилась с заменой Холанду
-
Семин поделился мнением о новом тренере "Локомотива"
-
"Ювентус" зимой хочет зимой подписать двух талантов
-
"Локомотив" назвал имя нового главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18