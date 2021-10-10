"Ньюкасл" определил две трансферные цели на январь

Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен

"Ньюкасл" планирует купить двух футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, "сороки" нацелились на защитника "Бернли" Джеймса Тарковски и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Напомним, что несколько дней назад "Ньюкасл" купили богатейшие инвесторы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 28-летний Тарковски провел восемь матчей и забил один гол. На счету 28-летнего Лингарда два забитых мяча и один голевой пас в шести поединках.

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