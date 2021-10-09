"Ньюкасл" определил две трансферные цели на зиму

Фото твиттер Джесси Лингарда

Стало известно, каких футболистов собирается приобрести в январе новое руководство "Ньюкасла".

По информации The Telegraph, трансферными целями "сорок" на ближайшую зиму стали защитник "Бернли" Джеймс Тарковски и хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

Стоит отметить, что у обоих футболистов истекают контракты с их клубами в июне 2022 года.

Рыночная стоимость Тарковски оценивается в 25 миллионов евро, а Лингарда - в 22 миллиона.

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" сможет зимой потратить на трансферы 223 миллиона евро без нарушения правил ФФП.

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