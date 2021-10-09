"Ньюкасл" определил две трансферные цели на зиму

Теги ньюкасл юнайтедбернлиманчестер юнайтедджеймс тарковскиджесси лингардтрансферы

"Ньюкасл" определил две трансферные цели на зиму

Фото твиттер Джесси Лингарда

Стало известно, каких футболистов собирается приобрести в январе новое руководство "Ньюкасла".

По информации The Telegraph, трансферными целями "сорок" на ближайшую зиму стали защитник "Бернли" Джеймс Тарковски и хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

Стоит отметить, что у обоих футболистов истекают контракты с их клубами в июне 2022 года.

Рыночная стоимость Тарковски оценивается в 25 миллионов евро, а Лингарда - в 22 миллиона.

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" сможет зимой потратить на трансферы 223 миллиона евро без нарушения правил ФФП.

Не пропустите: Конте не хочет тренировать "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" останется без зимних трансферов, если назначит Хави

"Барселона" останется без зимних трансферов, если назначит Хави

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов