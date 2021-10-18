"Ньюкасл" определил трех фаворитов на пост главного тренера
Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен
"Ньюкасл" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера вместе нынешнего наставника Стива Брюса, сообщает The Times.
По сведениям источника, "сороки" проявляют интерес к Стивену Джеррарду ("Рейнджерс"), Роберто Мартинесу (сборная Бельгии) и Унаи Эмери ("Вильярреал").
Напомним, что некоторое время назад "Ньюкасл" купил государственный фонд Саудовской Аравии. Состояние новых владельцев клуба в 14 раз больше, чем у боссов "Манчестер Сити".
Не пропустите: "Ньюкасл" поспорит за Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Шахтер" лишился основного защитника перед битвой с "Реалом"
-
Вагнер Лав высказался о своем будущем
-
Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна
-
Анчелотти высказался о ситуации с Луниным в "Реале"
-
Ванда ярко ответила Икарди на романтический пост
-
Червиченко оценил шансы "Зенита" в предстоящем матче с "Ювентусом"
-
Три звездных игрока ПСЖ пропустят матч с "РБ Лейпциг" в ЛЧ
-
"Барселона" нашла альтернативу Холанду в Ла Лиге
-
"Ньюкасл" определил трех фаворитов на пост главного тренера
-
Почеттино высказался об отсутствии Неймара в предстоящем матче с "РБ Лейпциг" в ЛЧ
-
"Лилль" готов продать Санчеша в топ-клуб
-
1
УЕФА наказал сборную Англии за беспорядки во время финала Евро
-
Клопп рассказал, как относится к игровому стилю "Атлетико"
-
Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича
-
У "Барселоны" серьезные потери перед "Эль Класико"
-
Де Брюйне назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
-
Ди Канио критично высказался о Лукаку
-
"Реал Мадрид" подписал новое спонсорское соглашение
-
Азар хочет сыграть в "Эль Класико"
-
Тухель восхитился "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18