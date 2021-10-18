"Ньюкасл" определил трех фаворитов на пост главного тренера

Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен

"Ньюкасл" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера вместе нынешнего наставника Стива Брюса, сообщает The Times.

По сведениям источника, "сороки" проявляют интерес к Стивену Джеррарду ("Рейнджерс"), Роберто Мартинесу (сборная Бельгии) и Унаи Эмери ("Вильярреал").

Напомним, что некоторое время назад "Ньюкасл" купил государственный фонд Саудовской Аравии. Состояние новых владельцев клуба в 14 раз больше, чем у боссов "Манчестер Сити".

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