"Ньюкасл" определился с кандидатами на усиление вратарской позиции
Фото: твиттер Кепы\Автор неизвестен
"Ньюкасл" определился с вариантами для усиления позиции голкипера грядущим летом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Кепа Аррисабалага из "Челси", Дин Хендерсон из "Манчестер Юнайтед", Бернд Лено из "Арсенала", а также Сэм Джонстон из "Вест Бромвича", в данный момент рассматриваются руководством "сорок".
Отмечается, что в январе "Ньюкасл" уже пытался взять в аренду Хендерсона в обмен на Мартина Дубравку, однако словацкий вратарь заблокировал данный вариант.
Сейчас "сороки" располагаются на 14 месте в АПЛ, имея в своем активе 31 очков после 29 туров.
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