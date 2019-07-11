"Ньюкасл" определился с новым главным тренером



Новым главным тренером "Ньюкасла" станет Стив Брюс, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, клуб объявит о назначении наставника в ближайшее время. На посту главного тренера "Ньюкасла" Брюс сменит Рафаэля Бенитеса, который возглавил китайский "Далян Ифан".

В минувшем сезоне 58-летний Брюс тренировал "Шеффилд Уэнсдей", с которым в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

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