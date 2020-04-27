"Ньюкасл" определился с приоритетным вариантом усиления состава

Теги ньюкасл юнайтедкалиду кулибалинабиль фекирэдинсон кавани трансферы

"Ньюкасл" определился с приоритетным вариантом усиления состава

"Ньюкасл" готовит несколько громких трансферов на ближайшее межсезонье, пишет The Sun.

По сведениям издания, приоритетом "сорок" станет покупка у "Наполи" центрального защитника Калиду Кулибали.

Сообщается, что сделка по приобретению звёздного сенегальца обойдётся английскому клубу примерно в 80 миллионов евро.

Также в шорт-лист "Ньюкасла" входят форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани и хавбек "Бетиса" Набиль Фекир.

Напомним, что в ближайшее время владельцем команды станет консорциум из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом.

Не пропустите: Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"

Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов