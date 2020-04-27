"Ньюкасл" определился с приоритетным вариантом усиления состава

"Ньюкасл" готовит несколько громких трансферов на ближайшее межсезонье, пишет The Sun.

По сведениям издания, приоритетом "сорок" станет покупка у "Наполи" центрального защитника Калиду Кулибали.

Сообщается, что сделка по приобретению звёздного сенегальца обойдётся английскому клубу примерно в 80 миллионов евро.

Также в шорт-лист "Ньюкасла" входят форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани и хавбек "Бетиса" Набиль Фекир.

Напомним, что в ближайшее время владельцем команды станет консорциум из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом.

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