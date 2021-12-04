"Ньюкасл" определился с размером предложения по Эдену Азару

Фото твиттер Эдена Азара

"Ньюкасл" намерен купить вингера мадридского "Реала" Эдена Азара во время зимнего трансферного окна, сообщает El Nacional.

По информации источника, "сороки" могут предложить за звёздного бельгийца 40 миллионов евро.

Пока неизвестно, готов ли королевский клуб расстаться с 30-летним футболистом за указанную сумму.

В текущем сезоне Азар сделал 1 ассист в 11 матчах в составе "Реала".

Не пропустите: "Ньюкасл" хотел подписать хавбека "Интера". | http://soccernews.ru