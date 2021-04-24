"Ньюкасл" отобрал очки у "Ливерпуля", забив гол на 95-й минуте

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В рамках 33-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома упустил победу над "Ньюкаслом".

"Красные" вели в счёте с 3-й минуты - отличился Мохамед Салах, однако гости сумели отыграться в компенсированное ко второму тайму время усилиями Джо Уиллока.

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 1:1

Голы: 1:0 – 3 Салах, 1:1 – 90+5 Уиллок.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Робертсон, Кабак, Фабиньо, Мане, Тьяго Алькантара (Джонс, 77), Салах, Вейналдум, Диогу Жота (Милнер, 58), Фирмино.

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Кларк (Уиллок, 64), Дамметт, Ритчи, Шелви, Мерфи, Лонгстафф, Альмирон (Гэйл, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Уилсон, 60).

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