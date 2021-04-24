"Ньюкасл" отобрал очки у "Ливерпуля", забив гол на 95-й минуте
Фото твиттер АПЛ
В рамках 33-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома упустил победу над "Ньюкаслом".
"Красные" вели в счёте с 3-й минуты - отличился Мохамед Салах, однако гости сумели отыграться в компенсированное ко второму тайму время усилиями Джо Уиллока.
"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 1:1
Голы: 1:0 – 3 Салах, 1:1 – 90+5 Уиллок.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Робертсон, Кабак, Фабиньо, Мане, Тьяго Алькантара (Джонс, 77), Салах, Вейналдум, Диогу Жота (Милнер, 58), Фирмино.
"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Кларк (Уиллок, 64), Дамметт, Ритчи, Шелви, Мерфи, Лонгстафф, Альмирон (Гэйл, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Уилсон, 60).
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|Команда
|М
|О
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18