"Ньюкасл" перехватил трансферную цель "Краснодара"

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"Ньюкасл" перехватил трансферную цель "Краснодара"

"Ньюкасл" близок к подписанию защитника "Суонси" Федерико Фернандеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "сороки" заплатят за 29-летнего аргентинца почти 7 миллионов евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование.

Стоит отметить, что ранее интерес к Фернандесу проявлял "Краснодар".

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