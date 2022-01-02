"Ньюкасл" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

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"Ньюкасл" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

Английский защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер перейдет в "Ньюкасле", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. Сделка будет завершена в ближайшие дни. В борьбе за игрока "Ньюкасл" опередил "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 31-летний Триппьер провел за "Атлетико" 17 матчей во всех турнираъ и не отметился результативными действиями.

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