"Ньюкасл" переиграл "Лестер" в матче 34-го тура АПЛ
"Ньюкасл" обыграл "Лестер" в матче 34-го тура АПЛ.
Победный гол забил игрок гостей Айозе Перес.
"Лестер" - "Ньюкасл" - 0:1 (0:1).
Гол: Перес, 32.
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Мэддисон, Ндиди (Менди, 72), Грэй (Ихеаначо, 72), Тилеманс, Барнс(Олбрайтон, 80), Варди.
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Манкильо, Дамметт, Шер, Ки Сон Ен (Диаме, 82), Ритчи, Хэйден, Альмирон (Атсу, 78), Рондон, Перес.
"Ньюкасл" с 38 очками занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" с 47 очками остался седьмым.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
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|Вулверхэмптон
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|46
|10
|Уотфорд
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