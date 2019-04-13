"Ньюкасл" переиграл "Лестер" в матче 34-го тура АПЛ

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"Ньюкасл" переиграл "Лестер" в матче 34-го тура АПЛ

"Ньюкасл" обыграл "Лестер" в матче 34-го тура АПЛ.  

Победный гол забил игрок гостей Айозе Перес.

"Лестер" - "Ньюкасл" - 0:1 (0:1).

Гол: Перес, 32.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Мэддисон, Ндиди (Менди, 72), Грэй (Ихеаначо, 72), Тилеманс, Барнс(Олбрайтон, 80), Варди.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Манкильо, Дамметт, Шер, Ки Сон Ен (Диаме, 82), Ритчи, Хэйден, Альмирон (Атсу, 78), Рондон, Перес.

"Ньюкасл" с 38 очками занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" с 47 очками остался седьмым.

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