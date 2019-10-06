"Ньюкасл" победил "Манчестер Юнайтед" и выбрался из зоны вылета

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"Ньюкасл" победил "Манчестер Юнайтед" и выбрался из зоны вылета

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Победу "сорокам" принес гол Мэттью Лонгстаффа в середине второго тайма.

Благодаря победе "Ньюкасл" покинул зону вылета и теперь занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "МЮ" остался на 12-й позиции.

"Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (0:0)
Гол: Лонгстафф, 72 - 1:0

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Шер, Виллемс, Ласселс, Лонгстафф, Лонгстафф, Альмирон, Сен-Максимен, Йедлин, Жоэлинтон (Кэрролл, 56).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Туанзебе, Диогу Далот (Рохо, 60), Янг, Магуайр, Джеймс, Перейра, Фред, Мата (Гринвуд, 66), Мактомини, Рэшфорд.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Португальский автобусник убил великий клуб, набрав туда за бешенные бабки барахла типа Погба. Теперь только с ноля, и бабла надо надо выбросить не меньше чем мадридский мешок.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Была возможность продать Погба , но Сульшеру виднее

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааххахахахахаххахахаха!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ахахахаххаахха!

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