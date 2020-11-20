"Ньюкасл" подал в суд на АПЛ из-за срыва сделки по продаже клуба

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о подаче в суд иска против английской Премьер-лиги.

"Сороки" инициировали арбитражное разбирательство в связи со срывом продажи клуба саудовским инвесторам в сентябре этого года.

В "Ньюкасле" считают, что сделку заблокировала АПЛ, затягивая процесс переговоров с апреля.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии команда набрала 11 очков в 8 турах и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Саутгемптон" продлил контракт с Ромеу. | http://soccernews.ru