"Ньюкасл" подготовил предложение по аренде Лингарда
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард является трансферной целью "Ньюкасла".
По информации The Times, "сороки" готовы выкупить 29-летнего футболиста в январе, однако их устроит и вариант с арендой.
"Ньюкасл" предлагает за аренду хавбека "красных дьяволов", который летом станет свободным агентом, 2,4 миллиона евро.
В текущем сезоне Лингард сыграл за "МЮ" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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