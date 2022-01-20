"Ньюкасл" подготовил предложение по аренде Лингарда

Фото твиттер Джесси Лингарда

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард является трансферной целью "Ньюкасла".

По информации The Times, "сороки" готовы выкупить 29-летнего футболиста в январе, однако их устроит и вариант с арендой.

"Ньюкасл" предлагает за аренду хавбека "красных дьяволов", который летом станет свободным агентом, 2,4 миллиона евро.

В текущем сезоне Лингард сыграл за "МЮ" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Адана Демирспор" ответил на предложение "Ньюкасла" о продаже Балотелли. | http://soccernews.ru