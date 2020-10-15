"Ньюкасл" подписал долгосрочный контракт с Сен-Максименом

"Ньюкасл" объявил о продлении соглашения с хавбеком Алланом Сен-Максименом.

Как сообщает сайт "сорок", новый контракт 23-летнего француза действует до лета 2026 года.

Напомним, что "Ньюкасл" купил Сен-Максимена летом 2019 года за 18 миллионов евро.

В составе клуба футболист провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

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