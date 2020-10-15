"Ньюкасл" подписал долгосрочный контракт с Сен-Максименом

Теги аллан сен-максименньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" подписал долгосрочный контракт с Сен-Максименом

"Ньюкасл" объявил о продлении соглашения с хавбеком Алланом Сен-Максименом.

Как сообщает сайт "сорок", новый контракт 23-летнего француза действует до лета 2026 года.

Напомним, что "Ньюкасл" купил Сен-Максимена летом 2019 года за 18 миллионов евро.

В составе клуба футболист провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

Читайте также: "Ньюкасл" намерен судиться с АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лига Наций: все результаты 14 октября

Лига Наций: все результаты 14 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов