"Ньюкасл" подписал корейского хавбека

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"Ньюкасл" подписал корейского хавбека

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Суонси" Ки Сон Ёна.

29-летний кореец, получивший статус свободного агента, заключил с "сороками" двухлетний контракт.

Ки Сон Ён выступал за "Суонси" с 2012 года, сыграл 162 матча и забил 12 голов.

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