"Ньюкасл" подписал нападающего сборной Шотландии

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"Ньюкасл" подписал нападающего сборной Шотландии

Шотландский нападающий Райан Фрейзер перешел в "Ньюкасл Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "сорокам" бесплатно. Форвард подписал с "Ньюкаслом" контракт до лета 2025 года.

26-летний Фрейзер ранее играл за "Абердин", "Борнмут" и "Ипсвич". За сборную Шотландии сыграл 11 матчей и забил один гол. Победитель Чемпионшипа в сезоне-2014/2015.

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