"Ньюкасл" подписал нападающего сборной Шотландии
Шотландский нападающий Райан Фрейзер перешел в "Ньюкасл Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "сорокам" бесплатно. Форвард подписал с "Ньюкаслом" контракт до лета 2025 года.
26-летний Фрейзер ранее играл за "Абердин", "Борнмут" и "Ипсвич". За сборную Шотландии сыграл 11 матчей и забил один гол. Победитель Чемпионшипа в сезоне-2014/2015.
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