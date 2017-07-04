"Ньюкасл" подписал защитника "Эйбара" Лежена

"Ньюкасл" усилился защитником "Эйбара" Флорианом Леженом.

26-летний французский футболист подписал соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

Сумма сделки составила 8,5 миллиона фунтов.

Напомним, что новый сезон "Ньюкасл" начнет в АПЛ.

В прошлом сезоне Лежен сыграл в 37-ми матчах за испанский клуб, отличившись голом и голевой передачей.

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