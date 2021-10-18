"Ньюкасл" поспорит за Холанда

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"Ньюкасл" поспорит за Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал трансферной целью "Ньюкасла", утверждает AS.

По сведениям издания, "сороки" готовы навязать конкуренцию "Реалу", ПСЖ и "Манчестер Сити" в борьбе за звёздного футболиста.

Рыночная стоимость 21-летнего норвежца оценивается в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 9 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" нашла альтернативу Холанду. | http://soccernews.ru
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