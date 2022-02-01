"Ньюкасл" потратил больше всех на зимние трансферы, "Зенит" - в топ-10

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"Ньюкасл" потратил больше всех на зимние трансферы, "Зенит" - в топ-10

Портал Transfermarkt подвёл итоги январского трансферного окна.

Топ-10 клубов, потративших больше всех на зимние сделки, выглядит следующим образом:

1) "Ньюкасл" - 102,1 миллиона евро;

2) "Ювентус" - 97,7 миллиона евро;

3) "Барселона" - 55 миллионов евро;

4) "Ливерпуль" - 45 миллионов евро;

5) "Эвертон" - 37,5 миллионов евро;

6) "Астон Вилла" - 30 миллионов евро;

7) "Тоттенхэм" - 29 миллионов евро;

8) "Фиорентина" - 28 миллионов евро;

9) "Зенит" - 27,15 миллиона евро;

10) "Уотфорд" - 24,7 миллиона евро.

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