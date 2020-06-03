"Ньюкасл" предлагает своему хавбеку увеличение зарплаты в 23 раза

Теги ньюкасл юнайтедудинезешон лонгстафф

"Ньюкасл" предлагает своему хавбеку увеличение зарплаты в 23 раза

"Ньюкасл" пытается удержать в команде хавбека Мэттью Лонгстаффа.

Как сообщает The Telegraph, клуб готов увеличить 20-летнему игроку зарплату в 23 раза. Сейчас футболист зарабатывает около 50 тысяч евро в год, а по новому контракту его зарплата составит 1,16 миллиона евро за сезон.

Однако это все равно меньше, чем Лонгстаффу предлагает "Удинезе".

Соглашение Лонгстаффа с клубом истекает этим летом. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 26 играх.

Читайте также: "Ньюкасл" приступил к переговорам по трансферу Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи

РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов