"Ньюкасл" предлагает своему хавбеку увеличение зарплаты в 23 раза
"Ньюкасл" пытается удержать в команде хавбека Мэттью Лонгстаффа.
Как сообщает The Telegraph, клуб готов увеличить 20-летнему игроку зарплату в 23 раза. Сейчас футболист зарабатывает около 50 тысяч евро в год, а по новому контракту его зарплата составит 1,16 миллиона евро за сезон.
Однако это все равно меньше, чем Лонгстаффу предлагает "Удинезе".
Соглашение Лонгстаффа с клубом истекает этим летом. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 26 играх.
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